Alarmuje ws. mieszkań. Kandydat mówi o planie

Wybory parlamentarne już 15 października. Podczas Debaty Politycznej Wirtualnej Polski porozmawialiśmy z kandydatami opozycji, którzy przedstawili główne postulaty, którymi chcą przekonać do siebie Polaków. - Zezwolenie nastolatkom na samodzielne wizyty u lekarzy. Jest to szczególnie ważne w przypadku dziewczyn, jeśli chodzi o wizyty u ginekologa. Obecnie w prawie polskim mamy sytuację, że od 15. roku życia można uprawiać seks, a nie można pójść samodzielnie do ginekologa. To jest absurd i trzeba jak najszybciej z tym skończyć - mówił Adam Gomoła, startujący z list Trzeciej Drogi. Głos zabrał też kandydat Lewicy Jakub Pietrzak. - Trzeba zacząć budować mieszkania, ich brakuje około dwóch milionów. Trzeba opracować plan i po prostu zacząć budować. Jeśli państwo nie będzie budować, to będziemy mieli taką sytuację, jak dzisiaj, że 70 proc. oddawanych mieszkań przeznaczanych jest na cele inwestycyjne - wskazywał działacz.