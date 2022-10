Alarmująca liczba prób samobójczych wśród dzieci. “Oficjalne dane są kilkakrotnie zaniżone”

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w 2022 roku - w zaledwie dziewięć miesięcy - od stycznia do września doszło łącznie do 1535 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Śmiercią zakończyło się 108 z nich. Psychiatra i psychoterapeuta Łukasz Szostakiewicz komentował w programie “Newsroom” Wirtualnej Polski te dramatyczne dane. - Z pewnością ilość prób samobójczych jest dużo więcej. Z naszego doświadczenie wynika, że większość z nich nie jest zgłaszana. Jakbyśmy je policzyli, to ta liczba byłaby kilkukrotnie wyższa - stwierdził. - Tylko w dwóch ośrodkach - Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie i Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - przeprowadzamy codziennie kilkanaście, a czasem i ponad dwadzieścia, konsultacji w sprawie prób samobójczych czy silnych myśli samobójczych - zaznaczył. Podkreślił, że oba ośrodki obsługują około 20 proc. populacji Polski. Ekspert ocenił, że polski system pomocy dzieciom z problemami psychicznymi jest przeciążony i funkcjonuje w stanie permanentnego kryzysu.