Alarm we Włoszech. Ewakuowano setki turystów w Apulii

Pożar lasu we włoskiej Apulii. Włosi walczą z pożarami, ale fala upałów sprawiła, że wciąż dochodzi do nowych zapłonów. Agencja AP udostępniła nagranie z najnowszej akcji gaśniczej terenów leśnych w pobliżu miejscowości Vieste na południu Włoch. Na materiale można zauważyć, że oprócz strażaków do akcji wykorzystywane są specjalne samoloty, które pobierają wodę z morza, by następnie zrzucić ją na palący się las. Jak wyjaśniło AP, w środę ok. 540 osób zostało ewakuowanych z obiektu noclegowego najbliżej zagrożonego płomieniami. Łącznie ewakuacja w regionie objęła ok. 1200 osób. Straż pożarna nakazała prewencyjną ewakuację, ponieważ silny wiatr szybko rozprzestrzeniał ogień. Turyści opuszczali zagrożony teren swoimi samochodami lub na pokładzie łodzi. Włoskie media informują, że ewakuowany ośrodek znajduje się około kilometra od miejsca pożaru. Z kolei prokuratura w prowincji Foggia wszczęła śledztwo, by ustalić jego przyczyny. Istnieje podejrzenie, że ktoś podłożył ogień specjalnie.