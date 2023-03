Alarm w Sydney. Został aresztowany za nietypową fajkę wodną

Australijska policja została zaalarmowana przez mieszkańców z północno-zachodniego Sydney, że w okolicy pojawił się uzbrojony mężczyzna. W środę wieczorem funkcjonariusze ruszyli do akcji. Okazało się, że podejrzany nie jest uzbrojony, a przedmiot przypominający do złudzenia karabin szturmowy AK-47 to fajka wodna.