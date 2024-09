Zagrożenie w kolejnym regionie. Alarm na Śląsku

"Drodzy mieszkańcy, sytuacja w naszej miejscowości jest ma chwilę obecną co najmniej zła. Za remiza pracują nasi druhowie oraz z innych jednostek z gminy czy powiatu. Jeśli ktoś z Was dysponuje sprawnym ciałem, łopatą i gumowcami zachęcamy do pomocy w ładowaniu worków z piaskiem!" - apelują strażacy ochotnicy z Zebrzydowic.