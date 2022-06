Alarm przeciwlotniczy w Kijowie. W mieście są Scholz, Macron i Draghi

Scholz, Macron i Draghi dojechali do Ukrainy

Po przyjeździe pociągiem do Kijowa prezydent Francji wspólnie z kanclerzem Niemiec i premierem Włoch udali się do miasta Irpień w obwodzie kijowskim. Macron powiedział, że rosyjskie wojska "dokonały tam masakry". - To bohaterskie miasto, naznaczone piętnem barbarzyństwa - podkreślił.