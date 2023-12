Alarm na granicy z Niemcami. Podejrzany obiekt w aucie Rosjanina

Rosjanin trafił do aresztu. Zatrzymany, jak ustalili federalni policjanci, od dłuższego czasu przebywa we Francji, gdzie ubiega się o azyl. W rozmowie z niemiecką policja wyjaśnił, że wracał akurat od znajomego z Białorusi. Zapytany o podejrzany przedmiot, stwierdził, że nabył go we Francji i służy mu do odpalenia auta. Jak dodaje rzecznik policji, nic nie wskazuje na to, by mężczyzna miał być w dalszym ciągu przetrzymywany.