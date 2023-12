W Szwecji alarm. W obawie przed bombą zakazali torebek

Zakaz wnoszenia toreb

W związku z realnym zagrożeniem i wystąpieniem szefa SAPO, jak informuje Sveriges Radio, władze Östersund w środkowej części kraju wprowadziły zakaz wnoszenia torebek czy plecaków na teren świątecznego jarmarku w Jamtli. Obowiązuje on do piątku, 7 grudnia. Wyjątek stanowią torby na pieluchy, które wcześniej mają zostać sprawdzone przez służby, oraz płócienne torby na zakupy, które można złożyć i schować do kieszeni. Pozostały bagaż będzie można zostawić w przechowalni.