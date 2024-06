Alarm na Gran Canarii. Po tym nagraniu zamknięto plaże

Potężny rekin zauważony u wybrzeży Gran Canarii. Hiszpańska wyspa w sezonie przyciąga tysiące turystów. Tym razem plażowicze mają prawo do niepokoju. Agencja AP udostępniła nagranie lokalnej policji. Na materiale widać, że blisko brzegu pojawił się rekin głowomłot. Wszystko działo się u wybrzeży miasteczka Telde na północno-wschodnim wybrzeżu Gran Canarii. Lokalne władze zdecydowały się zamknąć trzy plaże do odwołania. Teraz służby monitorują sytuację, by mieć pewność że drapieżnik odpłynie. Policja stale też skanuje obszar za pomocą dronów, aby zapewnić wczesne ostrzeżenie w przypadku powrotu rekina. Hiszpańskie media uspokajają, że rekin ten jest nieszkodliwy i nie zaatakuje ludzi, chyba że zostanie sprowokowany. Według ekspertów, z którymi rozmawiała regionalna telewizja na Wyspach Kanaryjskich, jest całkiem możliwe, że w pobliżu znajduje się więcej rekinów, co nie jest dobrą wiadomością dla turystów.