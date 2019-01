Alarm bombowy Rzeszów - ewakuowano siedzibę PSL. Zagrożonych było 190 osób

Alarm bombowy Rzeszów – tym razem ładunek wybuchowy miał być podłożony pod siedzibą PSL w Rzeszowie. Na miejscu działania prowadzą strażacy oraz policjanci z psem. Z budynku ewakuowano 190 osób.

Alarm bombowy Rzeszów – zagrożona siedziba PSL

Alarm bombowy w siedzibie PSL w Rzeszowie przy ul. Kopernika i pl. Ofiar Getta ogłoszono we wtorek około godziny 11. Do biura poselskiego dotarł mail, w którym nieznany sprawca deklaruje, że bomba wybuchnie w jednym z budynków o godzinie 13. Na miejsce wezwano odpowiednie służby, a osoby przebywające w siedzibie PSL (około 190 osób) zostały ewakuowane. Na miejscu akcję sprawdzania budynku rozpoczęli strażacy oraz policjanci. W przeszukaniu budynków udział wziął także opiekun z psem przeszkolonym do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Od ogłoszenia alarmu bombowego minęło już kilka godzin ale służbom nie udało się namierzyć niebezpieczeństwa.