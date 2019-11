Akty wandalizmu w biurach PiS. Ewa Podleśna nie musi za nie odpowiadać

Sąd w Wąbrzeźnie wydał wyrok ws. pomazania biur PiS posła Krzysztofa Czabańskiego i senatora Andrzeja Mioduszewskiego. Do wykonania napisów przyznała się aktywistka KOD Elżbieta Podleśna. Ze względu na znikomą szkodliwość czynu kary nie będzie.

- Wiedziałam, że to, co zrobiłam, było dobre. I bardzo delikatne. Dałam sygnał. Pokazałam, co myślę i jak oceniam to, co PiS wyprawia - tłumaczyła swoje działanie w rozmowie z portalem wyborcza.pl Podleśna. Aktywistka KOD zapewniła, że użyła spreju, który łatwo zmyć z drzwi i kostki brukowej.