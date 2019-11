WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze molestowanie seksualne + 2 aktorkateatr Klaudiusz Michalec 16 min. temu Aktorka przez lata milczała. "Byłam naga, dyrektor związał mnie liną" Justyna (imię zmienione) jest aktorką, która na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie. W szczerym wywiadzie mówi o molestowaniu kobiet przez... Rozwiń Justyna zdziwiła cię ta historia z … Rozwiń Transkrypcja: Justyna zdziwiła cię ta historia z Krakowa aktorek które przyznały się do tego że były molestowane były No niestety ta historia mnie nie zdziwiła w ogóle Bo mam świadomość tego że w tym środowisku to nie jest Coś dziwnego A dlaczego to nie jest nic dziwnego Dlatego że niestety no takie historie ciągle siedzą Ty również jesteś aktorką z Krakowa Co prawda nie pracujesz w tym teatrze ale też była się Mobbyn kochana przez dyrektora z Krakowa ale innego już dyrektora innego teatru Dyrektor tego teatru traktował mnie trochę inaczej niż inne dziewczyny dlatego że znaliśmy się z przed Więc mieliśmy takie kumpelskie stosów No ale i tak próbował Ze mną pewnych Rzeczy Bywało tak że Kiedyś mieliśmy się w przejściu w korytarzu Złapał mnie za piersi nie stąd ni zowąd Ja zawsze reagowałem ostro więc on się wycofywał w tym momencie No ale na przykład zdarzyło się coś tak że przygotowując pewien spektakl w którym grałam Postać która miała Mieć duże problemy ze swoją cielesnością Zaproponował mi takie warsztatowe Scenki żeby otworzyć się na ten temat Powiedział mi żebym się rozebrała związał mnie Sznurek I powiedział żebym zagała że próbuje się uwolnić I to miało Tomia Pokazać mi Otworzyć Ten temat we mnie tego Tego uwiązania swoją cielesność I ty to zrobiłaś Tak Ja to niestety zrobiłam nie wydarzyło się wtedy nic więcej wszystko wyglądało W pełni profesjonalnie Niby Ja uwierzyłam To że to Mi potrzebne do tego żeby poczuć te emocje które będą mi do tej postaci potrzebne Tak naprawdę dopiero po latach zrozumiałam że Że to nie było konieczne i że to było Dziwne i podejrzane Ale tych dziwnych i podejrzanych historii Było więcej akurat w tobie one się nie przytrafiły z tym dyrektorem ale znasz to z opowieści koleżanek A później się dowiedziałam że dwie dziewczyny które Też aktorkami tego teatru Miały Z dyrektorem bardzo dziwne relacje Spotykali się wieczorami Na scenie One dostawały wcześniej dokładny scenariusza jak się zachowywał No i spełniały te scenariusze w 100% Kończyło się to na na sytuacjach takich jak na przykład To że dyrektor siadał Rozebrany na twarzy Jednej z dziewczyn Albo Sika Nani Przywiązana do drzewa na przy Ale ktoś mógłby powiedz No dobra no ale przecież mogę odmówić mogę tego nie robić No i właśnie to jest ta To zasadzka tak naprawdę Bo kiedy ja rozmawiałam z dziewczynami o tym że trzeba coś z tym zrobi Bo były takie rozmowy one mówiła Przecież O mnie nie zmuszał do niczego ja to robiłam z własnej woli tak naprawdę zgadzam się na to No tak tylko że Zawsze jest ten temat takiej sytuacji Że jeżeli łączy ludzi taki a nie inny stosunek w pracy To Takie sytuacje są wykorzystaniem są pewnego rodzaju manipulacją No i Właśnie molestowaniem weszliśmy do innych je Sytuacje które ciebie spotkały No bo tak naprawdę wszystko się zaczęło u ciebie już jak byłaś się dzieckiem no bo ty od dziecka O tym żeby zostać aktorką chodziłaś na zajęcia korepetycje I tam już tak samo doświadczyła Mam 14 lat i miałam rozpocząć naukę Łódzkiego aktor Marcela kiedy pojechał do niego pierwszy raz dziwne było już to że te korepetycje nie odbywały się znaczy W żadnym domu kultury tylko u niego w mieszkaniu Kiedy tam Weszłam To Marcel zaczął od tego że Powiedział mi że w łazience są różne stroje do przebrania i żebym się przebrała i że zaczniemy różne sceny W łazience Znalazłam tylko półprzezroczyste materiały Więc Założyłam ten jeden z tych materiałów na ubranie Kiedy wróciłam Marcel powiedział A gdybym teraz był reżyser Chcesz być aktorką Ja jako reżyser Powiedziałbym ci Rozbierz się bo tak widzę bez cenę że będziesz nago pod tym tiulem To co byś zrobiła musisz być otwarta Jeśli chcesz być we wtorek Takie sytuacje będą się zdarzać No więc ja jej kota 14-letnia dziewczyna Oczywiście Rozebrałem Trzeba wspomnieć że Marcel miał około 40 lat to Rozebrałem się wróciłam do niego w tym Półprzezroczysty materiale No i zaproponował Zabawy Warsztatową aktorską którą ja znam z różnych warsztatów na które jeździłam w te Myślę że on dobrze wiedział że ja znam to ćwiczenie i że mnie Uno nie zdziwi To ćwiczenie polega na dotykaniu drugiej osoby rzeźbieniu z niej Postaci Kiedy to ćwiczenie dzieje się na warsztatach to jest absolutnie bezpieczne i nic w tym złego nie Oj zaproponował to ćwiczenie W momencie gdy ja byłam rozebrano właściwie Zaczął mnie dotykać No i teraz co ma w głowie 14-letnia dziewczyna w takiej sytuacji Oczywiście wiedziałam że to jest dziwna co się dzieje oczywiście To nie jest okej Ale ja kompletnie nie wiedziałam jak mam zareagować Czy jeżeli zareaguje to co się stanie dalej czy on nie będzie agresywny czy on się do mnie nie Poza tym miałam nadzieję że Głupio 14 letnią nadzieję że może za chwilę wszystko się zmieni możemy się coś wydaje Może wszystko jest okej Sytuacja szła dalej została rozebrana z tego materiału stałam już na On poszedł do łazienki i wrócił Stoją Księżniczki I powiedział że teraz ja będę rzeźbić z niego I w końcu powiedział że żebym ściągnęła z niego sukienkę Wtedy Robiłam wszystko co on mi mówi Już byłam w takim Jakimś stuporze I zdejmując z tą sukienkę z niego Sukienka zahaczyła się o jego wzór I wtedy już wiedziałem na pewno co się dzieje i byłam absolutnie pewna już nie miałam głupiej nadziei Rozebrany urząd na fotelu Zesztywniały wtedy zupełnie już nie byłam w stanie się ruszyć No i zaczął do mnie przemawiać że taka piękna dziewczyna Żebym cię nie zachowywała jak zakonnica że jeśli chce zostać aktorką to Muszę się otworzyć żebym do niego przyszła na ten fotel Teraz z mojej obecnej perspektywy wiem że był bardzo podnieca Wtedy nie rozumiem trochę co się dzieje dyszał był czerwony nad Myślę że minęło parę dobrych długich minut zanim się zebrałam w sobie i I zdecydowałam się spróbować uciec z wybiegłam do łazienki ubrałam się Kiedy wyszła Z tej łazienki z wizją że szybko wezmę buty i wybiega z mieszkania On już siedział ubrany na fotelu i powiedział do mnie Może ci zrobię kanapki na drogę Co jest bardziej przerażające ten aktor nadal działa nadal jest w tej Łodzi i Bardzo angażuję społecznie To może warto dodać Ale przejdźmy do szkoły teatralnej bo tam już się Kiedy już miałaś ten doświadczenia z młodości poszedł do szkoły teatralnej i tam również Spotkałaś profesora Który ci No właśnie co proponował Profesor wieczorem przed egzaminem który miał być następnego dnia egzaminem z jego przednia Odłożył nas wszystkich do domu po próbie Ja mieszkam najdalej więc zostałam w samochodzie Przez No i on wtedy powiedział do mnie że Że dla takiej pięknej zdolnej aktorki on może zrobić dużo że on ma dla mnie Pod warunkiem że Pójdziemy teraz na kolację Tylko tyle zdążył powiedzieć bo ja już wiedziałam Jak należy się zachować w takiej sytuacji więc szybko wyskoczyłam z samochodu to jest dyrektor teatru który Miał jakiś czas temu sprawa o molestowanie wytworzoną przez swoje aktorki I wybrał tą sprawę Norwegia po tym co czego sam doświadczyłam i po tym co słyszałam od Od dziewczyn z tamtego teatru wtedy No to jestem pewna że Takie rzeczy się tam działy poproszę No ale sprawę Wygrał jest oczyszczony z Jeżeli chodzi o szkołę teatralną to tam też już studenci i posuwają się do różnych na Od samego początku tak naprawdę kiedy tam się jest kiedy dopiero student przychodzi do szkoły teatralne Tak jest coś takiego jak fuksówka to jest w największym skrócie Kocenie pierwszorocznych studentów przez tych Star Jest to coś na kształt Fali w wojsku natomiast Bardzo mocno U konkretyzowanie i powiedzmy i ubrany Twoje opakowanie Grania sztuki No i już na taksówce tak przydarzyło mi się takie dwie historie które Były absolutnie molestowaniem i które przekraczamy granicę pierwszego wieczoru fuksówka Zostaliśmy z uczelni w najpierw w łazience wszyscy razem z zasłoniętymi Musiałyśmy się rozebrać i założyć na siebie jakieś powiązane materiały po prostu Zostały się do tego zmuszone więc miałyśmy sobie tylko ten materiał I postawienie na stole wtedy zdjęli nam opaski z oczu i powiedzieli do nas Zagrajcie nam teraz ceny Pod tytułem skrót Więc my zaczęłyśmy tam jakoś spróbować Powiedzmy W tych materia No i traf chciał że ten materiał ze mnie zleciał Wstałam Przed starszymi studentami na stole W samej bieliźnie Oj oj w tym momencie zaczęlibyśmy i moje ciało wyśmiewać moją bieliznę Obrażać mnie wyzywać od dziś I tak dalej i tak dalej To miało ciebie nauczyć aktorska miał mnie nauczyć po pierwsze Żeby się otwierać Żeby się nie poddawać I oczywiście też miał umyję przygotować na to że w później w teatrze też się tak może zdarzyć że reżyser Nie wyśmiewać może Nie wyzywać od dziwek bo to normalne bo to norma Tak Długa historia była taka Rzeka Chciałam przed starszym studentem bo było do tego zostało zmuszona miał głowę na wysokości jego croda Pan powiedział do mnie Zrób mi teraz scenę pod tytułem sex Byłam 19 letnią dziewczyną i zupełnie nie wiedziałam jak sobie z tym poradzić I jak ja niby Teraz zagrać Taką scenę w takiej sytuacji która jest Absurd nieoczywista i Będę trzeba płakać W tym momencie inni studenci wzięli mnie Przenieść Posadzili obok kosza na śmieci włożyli mi tam głowę zakopali Śmieci I powiedzieli Świetnie Fuksik to teraz Wykorzystaj domu rozpacz którą czujesz I zagraj scenę rozpaczy I Zapamiętaj te emocje bo to ci się przyda w A jak się tego słucha to to się myśli że Po co to komu jak Dlaczego dochodzi do takich sytuacji w tym środowisku dlaczego Tak naprawdę Początku od czasu studiów jest przyzwolenie ciche przyzwolenie na takie zachowanie Które później tak naprawdę on Wychodzą na wierzch jak się już jest Nie wiem aktorką w jakimś tam teatr Reżyser czy dyrektor teatru Może sobie pozwalać na różne Dziwne rzeczy Trzeba na Właśnie o to chodzi że w tym środowisku one nie są do końca dziwne To jest przerażające Bo bo bo właśnie choćby historia w sówki pokazuje że Jesteśmy tego uczelni na samym początku drogi tej profesjonal Jesteśmy uczeni że właśnie że to jest To cię będzie spotkało Dlatego przez lata aktorki milczały nie mówiły o tym mimo że dochodziło do takich sytuacji To to jest jedna część że pewnie dlatego ale druga część jest Dużo poważniejsza i myślę że We wszystkich sprawach o molestowanie gwałtach i tak dalej To jest właśnie coś takiego że ofiara Ofiara czuję się winna ofiara siewcy To jest I dlatego dzisiaj Jesteś w to jest To jest po prostu jak patrzeć na to z dystansu Śmieszne Że ja Jako ta ofiara W tych sytuacjach Wstydzę się pokazać Boję się co mnie spotka jeżeli jako ja opowiem te wszystkie hi I pokażesz twarz i pokażę Sprawdzę Jest bezkarny i z całą pewnością się nie wstydzi choćby przypadek dyrektora teatru Który wygrał sprawę Jest oczyszczony z A jestem absolutnie pewna że Te zarzuty był absolutnie zasad