Akcja "Znicz". Policja podała porażające dane

Policja apeluje o korzystanie z transportu publicznego

Policjantów spotkamy przy cmentarzach i na drogach do nich prowadzących, gdzie będą kierować ruchem. KGP apeluje, by - jeśli to możliwe - korzystać z transportu publicznego. Piesi w całym kraju dla własnego bezpieczeństwa powinni mieć na sobie wszelkiego rodzaju elementy odblaskowe widoczne dla kierowców.