Akcja Royal Navy na Karaibach. Brytyjczycy zatopili wrogą jednostkę

Royal Navy zatopiła łódź przemytników

Niezidentyfikowana łódź została zauważona w pobliżu Dominikany. Zlokalizował ją przybrzeżny statek patrolowy HMS Medway, bazujący na Karaibach. Przy wsparciu US Coast Guard Law Enforcement Detachment i towarzyszącego samolotu udało się przechwycić wrogą jednostkę, udaremniając przemyt. Wraz z łodzią i trzyosobową załogą zatrzymano kokainę o szacowanej wartości rynkowej wynoszącej około 24 miliony funtów. Kolejną decyzją było wykorzystanie łodzi przemytników do ćwiczeń taktycznych Royal Navy. Została ona podpalona i zatopiona przez jeden z okrętów Królewskiej Marynarki Wojennej. Widok płonącej łodzi został uwieczniony na zdjęciach i nagraniach, które następnie trafiły do sieci.