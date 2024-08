Akcja ratunkowa na Zalewie Wiślanym. O krok od dramatu

Dramatyczne chwile nad Zalewem Wiślanym

Jak się okazało chodzi o 12- i 18-latkę. Z brzegu sytuację obserwował natomiast dziadek sióstr. "W pewnym momencie były oddalone od brzegu już 400 metrów i odległość się zwiększała. 18-latka w panice wskoczyła do wody i wpław próbowała wrócić do brzegu. Ich 63-letni dziadek, widząc całą sytuację z brzegu, rzucił się na pomoc i próbował dopłynąć do nich na desce windsurfingowej" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim.