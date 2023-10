Akcja na granicy z Niemcami. Zatrzymali polskie busy do kontroli

Przemytnicy dalej próbują przewozić nielegalnych migrantów, jednak służby pozostają w gotowości. Nocą we wtorek 3 października funkcjonariusze placówki Straży Granicznej ze Zgorzelca zatrzymali do kontroli drogowej dwa dostawcze busy na polskich tablicach rejestracyjnych. Jak się okazało, pierwszy z zatrzymanych kierowców był obywatelem Gruzji i przewoził swoim busem 19 Turków, ukrytych w części ładunkowej auta. W drugim z kolei Ukrainiec przemycał do Niemiec 14 migrantów z Syrii. "Obywatele Turcji oraz Syrii w nieustalonym miejscu przekroczyli słowacko-polską granicę, a następnie tranzytem przez Polskę zamierzali dostać się do Niemiec. Migranci nie posiadali żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz legalność pobytu w Polsce. Cudzoziemców zatrzymano za usiłowanie przekroczenia bez wymaganych dokumentów polsko-niemieckiej granicy. Wobec migrantów zostaną wydane decyzje administracyjne w sprawie przekazania do innego państwa członkowskiego – Słowacji" - brzmi oświadczenie Straży Granicznej. W takiej sytuacji Gruzin oraz Ukrainiec zostali zatrzymani za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się wielotysięcznej karze grzywny.