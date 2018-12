Akcja GOPR. Martwy mężczyzna znaleziony w wąwozie

35-latek wyszedł w środę w nocy z domu w Mokrusie (woj. śląskie). Rodzina straciła z nim kontakt. Mężczyzny od piątku poszukiwało piętnastu ratowników wraz z policją, strażą pożarną i strażą leśną. W sobotę wieczorem jego zwłoki zostały odnalezione w głębokim wąwozie.

15-stu ratowników Grupy Jurajskiej GOPR wraz z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Strażą Leśną od piątku do sobotniego wieczora prowadzili poszukiwania 35-letniego mieszkańca Mokrusa w gminie Ogrodzieniec. Mężczyzna wyszedł w środę w nocy z domu i do piątku nie wrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.