AI przejmie rolę w biznesie? "Ona to zrobi lepiej"

- Może się okazać, że na przykład za pięć lat, prowadzenie firmy powinniśmy przekazać sztucznej inteligencji, bo ona to zrobi lepiej. Jest w stanie zabsorbować więcej danych, przetworzyć je szybciej, podejmować lepsze decyzje i jest po prostu bardziej inteligenta od ludzi. To docelowo może dać ogromy lewar dla całej gospodarki, ale też i dla innowacji - stwierdził prof. Piotr Sankowski z UW, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, od 25.02.2025 szef Instytutu Badawczego IDEAS. W świecie, który rozwija się w zawrotnym tempie, pojawiają się pytania o przyszłość pracy i roli człowieka w biznesie. W programie "Didaskalia" specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji i profesor informatyki na UW przyznał, że za pięć lat prowadzenie firmy może stać się zadaniem, które powinniśmy powierzyć sztucznej inteligencji. Dziennikarz WP Patrycjusz Wyżga rozmawiał z ekspertem o potencjale AI i jej rozwoju w Polsce. By dowiedzieć się więcej, obejrzyj program "Didaskalia" na platformie YouTube.