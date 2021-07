AgroUnia wyjechała na drogi. Blokuje ruch w Srocku, korki na S8

AgroUnia protestuje. Manifestacja w "bastionie" PiS

W rozmowie z Wirtualną Polską lider organizacji zwracał uwagę, że jest to "pierwszy protest rolników w sezonie żniw". - Ludzie przez kilkadziesiąt dni nie mogą sprzedawać zwierząt. Gotują się z nimi w swoich gospodarstwach. Chodzi o to, że w strefach ASF zwierzęta można sprzedawać tylko do wyznaczonych ubojni. Te są już jednak całkowicie wypełnione, mają zapisy na wiele tygodni do przodu - mówił nam Kołodziejczak przed wtorkowym protestem.