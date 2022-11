Agresywny mężczyzna zaatakował w restauracji. Wykrzykiwał, że ma przy sobie broń

Jak podaje "Dziennik Zachodni" do jednej z żorskich restauracji wszedł pobudzony i agresywny mężczyzna. Wykrzykiwał obraźliwe hasła, które kierował w stosunku do policji i ugrupowań politycznych. W pewnym momencie jeden z klientów upomniał agresora, a ten zaczął mu grozić, że go zabije, dodając przy tym, że ma przy sobie broń.