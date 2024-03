"Agresywne metody" francuskich służb. Łódź migrantów zaczęła nabierać wody

Nietypowe zachowanie francuskich służb na wodach kanału La Manche. Agencja AP udostępniła nagranie organizacji Lighthouse Reports, na którym dochodzi do incydentu z francuską policja, która stosuje "agresywne metody", by powstrzymać migrantów przed przepłynięciem kanału La Manche. Migranci próbowali przedostać się na pontonie do Wielkiej Brytanii. Nagle pojawili się Francuzi, którzy mieli wykonać kilka agresywnych manewrów na wodzie, powodując wysokie fale, przez co woda wdarła się do środka pontonu migrantów. Jak podała AP, mundurowi mieli również uderzyć w ponton, a także wyciągając gaz pieprzowy, grożąc jego użyciem. Kevin Saunders, były szef w brytyjskich siłach granicznych ds. imigracji, powiedział telewizji Sky News, że choć materiał filmowy może "nie wyglądać dobrze", był w rzeczywistości próbą ratowania życia osób próbujących niebezpiecznej przeprawy. - Wygląda na to, że Francuzi próbują zmusić tę łódź do powrotu, ponieważ gdyby tego nie zrobili, prawdopodobnie istniałoby więcej niż 50 proc. szans, że by zatonęła - wyjaśnił brytyjski ekspert. Aktualnie toczone jest postępowanie, by wyjaśnić zachowanie francuskich funkcjonariuszy, które prowadzi Lighthouse Reports wraz z dziennikami Le Monde, Der Spiegel i The Observer, ponieważ istniało realne ryzyko stworzenia zagrożenia życia na wodach międzynarodowych. Świadkowie, którzy przekazali materiał z interwencji zwrócili uwagę na "agresywne metody" francuskiej policji i straży przybrzeżnej.