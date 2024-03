Agnieszka Romaszewska-Guzy o swoim zwolnieniu. Chce iść do sądu

Romaszewska-Guzy dodała, że wielokrotnie próbowała nawiązać kontakt z likwidatorem oraz dyrektorem generalnym. - Pisałam do nich, a także inni pracownicy i kierownicy działów wysyłali pisma z prośbą o spotkanie z zespołem. Chcieliśmy dowiedzieć się, co będzie dalej. Niestety, nikt nie odpowiedział na te prośby. Napisałam również list otwarty do ministra Sikorskiego, prosząc o interwencję w tej sprawie - wyjaśniała.