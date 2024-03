Rządowa kasa dla fundacji Manasterskiego. Po tekstach WP sprawa trafiła do prokuratury

119 tys. zł do zwrotu za nieprawidłowo zrealizowany projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności to niejedyny problem Miłosza Manasterskiego i jego fundacji. Nieprawidłowościom opisanym przez Wirtualną Polskę przyjrzała się minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i nakazała dyrektorowi NIW skierowanie sprawy do prokuratury. Manasterski przekonuje, że z takiego ruchu się cieszy.