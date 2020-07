WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze agnieszka holland + 2 ordo iurispozew Luiza Pastuszka 3 godziny temu Agnieszka Holland komentuje pozew Ordo Iuris Gościem programu WP "Newsroom" była Agnieszka Holland. Reżyserka zapytana została o to, czy nie żałuje swoich słów o Ordo Iuris, że pod hasłami... Rozwiń ale skoro już pani mówię o tym bud … Rozwiń Transkrypcja: ale skoro już pani mówię o tym budzeniu emocji nie żałuję pani słów o Ordo iuris że pod hasłami rodziny Dziecka dobra dzieci Wolności wprowadza się faszystowskie ustawy luty No putinowska faszystowskie bo teraz pani będzie miała Pro No będę miała pracę w rzeczywiście w związku z tym że już zejście zostałem wysłany pozew do sądu no to nie bardzo mogę się na ten temat chyba wypowiadać się poradzić z prawnikami co mam mówić Żeby nie dawać argumentów tej drugiej strony ale jedno mogę powiedzieć że te właśnie ustawę która propaguje Ordo iuris oraz prezydent wymachując a nie chce necie jako kartą rodziny to jest kopia kopia Ustaw które wprowadza bo ja się nie Władimir Putin i ich cel jest taki to znaczy obudzenie jakiejś puszczanie takich dreszczy jakbym powiedział Dostojewski w GSM wywoływania jakiś strasznie negatywnych emocji stwarzanie wroga idź kończy jeżeli chcemy wiedzieć czym to się kończy No to można wysłuchać oświęcimskiego do przemówienia Mariana Turskiego to się kończy właśnie jacyś panowie nawołują do tego żeby wysłać swoich bliźnich sąsiadów do komór gazowych więc tutaj istnieje bezpośrednie połączenie i to ona nie jest analizowania między pewnymi słowami czy pewnymi aktami prawnymi pewnymi zakazami pewną izolacją stygmatyzacja części obywateli a ideologią która do do odpowietrzenia tych ludzi a kiedy się ludzie od człowieczy to bardzo łatwo jest wyciągnąć maczetę a jeżeli pani przegra z Ordo iuris to zwróci się pani do prezydenta bez względu na to kto i ułaskawienie nie wiem na pewno nie zwrócę się do prezydenta Dudy jeżeli to on z czego nie byłabym zadowolona nie ukrywam pozostanie dalej prezydentem Zgadza się ułaskawienia za niego co to to jest pewne natomiast czy Zwróciła mi się do kogoś innego nie wiem no Zakładam że jednak nie przegram ale ta jest sprawa czegoś takiego jak wolność słowa Czy wolność wyrażania poglądów Czy wolno się oceny sytuacji i oczy w naszym ustawodawstwie ta wolność słowa i wolności ekspresji własne jest bardzo ograniczona W każdym razie obywatele mają bardzo ograniczona bo już była jak widać no i w związku z tym podporządkuje się przebiegowi sądowemu bo placu ustosunkujesz zapobiega ewentualnego dalszego zachowania w momencie kiedy będę znała