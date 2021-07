Agnieszka Drummer jest germanistką, autorką książek do nauki języka niemieckiego. Pół życia – to lepsze pół, jak sama określa – spędziła w Niemczech. Nauka języka jest nie tylko jej zawodem, ale i pasją. - To jest język szynowy, jedzie jak po szynach. Ma jasne reguły, wiadomo, czego się trzymać – opowiadała w materiale przygotowanym przez redakcję WP i Deutsche Welle.