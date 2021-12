Agata Kornhauser-Duda przemówiła. Złożyła życzenia mundurowym

- Myślę, że jestem wyrazicielką zdania wielu Polek i Polaków, którzy z szacunkiem podchodzą do państwa służby i pracy, i są w pełni uznania do państwa. Proszę wierzyć, że mają państwo wsparcie w większej części naszego społeczeństwa - mówiła we wtorek Agata Kornhauser-Duda w Kodeniu na Lubelszczyźnie, gdzie wraz z prezydentem Andrzejem Dudą wzięła udział w świątecznym spotkaniu z udziałem żołnierzy.