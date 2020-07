Agata Kornahuser-Duda otrzyma pensję? Jest petycja ws. wynagrodzenia dla pierwszej damy

"Jednym z widocznych objawów źle działającego Państwa Polskiego jest z jednej strony oczekiwanie, że małżonek Prezydenta RP stanie się osobą publiczną, a z drugiej, że będzie to realizować za własne pieniądze, bez wynagrodzenia i bez zabezpieczenia emerytalnego. Posłowie powinni, wreszcie, zrobić to, co już 30 lat temu należało uregulować" - to fragment petycji, która w ostatnim czasie wpłynęła do Sejmu.