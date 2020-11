Agata Grzybowska zatrzymana. Policja mówi o kulisach sprawy. Nagranie

W poniedziałek wieczorem przed Ministerstwem Edukacji Narodowej trwał protest Strajku Kobiet. Policja zatrzymała tam dziennikarkę Agatę Grzybowską. To wywołało powszechne oburzenie.

"Już jestem w domu. Dziś została przekroczona kolejna granica" - napisała w nocy Agata Grzybowska na swoim profilu na Facebooku . Przekonuje, że podczas wykonywania swojej pracy, "fotografując protest przed Ministerstwem Edukacji Narodowej, została zaatakowana przez policjanta". Miała bowiem błysnąć mu w twarz lampą aparatu fotograficznego robiąc zdjęcie. Wersja policji jest inna. Kobieta miała kopnąć funkcjonariusza, a policja nie wiedziała na początku, że to dziennikarka.

- Nie mamy żadnych wątpliwości, że doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariusza w związku z tzw. chuliganką. Taki zarzut postawiliśmy - powiedział. Dodał, że "fotoreporterka błyskała fleszem prosto w oczy policjanta, z bardzo bliskiej odległości". "To działanie czysto złośliwe, prowokujące. Każdy, kto zajmuje się fotografią, nawet amatorsko, wie, że z takiej odległości nie robi się zdjęcia z użyciem lampy błyskowej" - ocenił. Dodał też, że bez komentarza pozostawia "fakt kopnięcia policjanta przez tę panią". Według niego "komentarz do kopniaka powinien dać sąd w postaci wyroku".