Afrykańskie upały. Nad Polskę dotarł pył saharyjski

Upały w Polsce nie odpuszczają. Niestety gorące powietrze to nie wszystko, co w ostatnim czasie dociera do nas znad Afryki. Razem z wysokimi temperaturami do Polski zawitał pył saharyjski. O jego obecności świadczy charakterystyczne zmętnienie nieba widoczne głównie w trakcie wschodów oraz zachodów. W środę nastąpi apogeum tego zjawiska.