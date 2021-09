Afganki zmuszane są do małżeństw, by zakwalifikować się do ewakuacji

Według źródeł, na które powołuje się amerykańska stacja telewizyjna, Afganki - zarówno dorosłe kobiety, jak i młodsze dziewczęta - często były zmuszane przez swoje rodziny do zawarcia małżeństwa, aby mogły uciec z Afganistanu. Opisywano również przypadki, w których rodziny kobiet i dziewcząt płaciły mężczyznom kwalifikującym się do ewakuacji tysiące dolarów za małżeństwo lub udawanie męża - by umożliwić kobietom ewakuację.