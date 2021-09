Afganistan. Zamachy bombowe w Dżalalabadzie. Są ofiary

O atakach w Dżalalabadzie poinformował w rozmowie z francuską agencją AFP przedstawiciel talibów. Pragnął on jednak zachować anonimowość. W sumie w 360-tysięcznym mieście doszło do trzech zamachów bombowych. Zaatakowany został m.in. samochód policyjny należący do sił porządkowych talibów.