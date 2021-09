Afganistan. Talibowie nie dotrzymują umów. Trudna sytuacja kobiet

Afganistan. Talibowie wracają do starych metod

Według informacji przedstawionych przez Bachelet, w niektórych regionach Afganistanu dziewczynkom odmawia się dostępu do edukacji, a kobiety zmuszane są do pozostawania w domu. Komisarz podkreśliła, że to sytuacja niezwykle zbliżona do tej, która miała miejsce przed interwencją NATO w Afganistanie.