Afganistan. Talibowie pokazali, co zostawili Amerykanie. Jest wideo

- Mogą na nie patrzeć, sprawdzać je, ale nie mogą nimi latać. Upewniliśmy się, by cały pozostawiony na lotnisku sprzęt był bezużyteczny. Jedyne, co pozostawiliśmy sprawne to kilka wozów strażackich i wózków widłowych, by w przyszłości łatwiej było prowadzić lotnisko - dodał rzecznik Pentagonu John Kirby.