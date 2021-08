Afganistan. Europę czeka masowy napływ uchodźców? "Nie ma natychmiastowego ryzyka"

"Należy poczekać, by zobaczyć, jak Afgańczycy zareagują (…) Ale każdy exodus będzie zapewne przede wszystkim regionalny; do Pakistanu, Iranu, może do Tadżykistanu. W tym przypadku jeśli pomoc dla tych krajów nie będzie znaczna, wtedy pojawi się duże ryzyko napływu w stronę Europy" - sądzi Grandi.