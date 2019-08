Afganistan. Eksplozja samochodu pułapki w Kabulu, są ofiary i wielu rannych

Co najmniej 14 osób zginęło, a 145 zostało rannych po wybuchu samochodu pułapki w Kabulu. Do eksplozji doszło w środę rano, przed komisariatem policji w stolicy Afganistanu - poinformowało afgańskie MSW.

Wcześniej władze w Kabulu informowały o 95 rannych osobach. Do przeprowadzenia ataku przyznali się talibowie. Po prawie 18 latach wojny w Afganistanie kontrolują oni obecnie połowę terytorium kraju.

Na początku lipca afgańscy politycy i talibowie zobowiązali się do stworzenia "mapy drogowej na rzecz pokoju" oraz rozpoczęcia kontrolowanego procesu pokojowego. Jednak już w ubiegłym tygodniu talibowie odmówili prowadzenia bezpośrednich rozmów z rządem centralnym w Kabulu.

We wtorek źródła wśród talibów informowały, że w toku ósmej rundy prowadzonych w Katarze rozmów z USA (bez przedstawicieli Kabulu) udało się rozstrzygnąć kwestie sporne w sprawie wycofania amerykańskich wojsk z Afganistanu i gwarancji ze strony talibów o zerwaniu relacji z innymi grupami ekstremistycznymi. Specjalny wysłannik USA do Afganistanu Zalmay Khalilzad poinformował o osiągnięciu "wspaniałego postępu", dodając, że liczy na osiągnięcie porozumienia do 1 września.