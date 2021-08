​Afganistan. Dziewiąty samolot z ewakuowanymi wylądował w Warszawie

Grondecka podkreśliła, że teraz niezwykle ważne jest to, aby zagraniczni dziennikarze oddali głos Afgańczykom. - My, zachodni dziennikarze, nawet mieszkając długo w tym kraju, nie jesteśmy w stanie do końca oddać ich punktu widzenia, nie rozumiemy do końca sytuacji, w jakiej się znaleźli. Szczególnie nie zdajemy sobie sprawy z sytuacji kobiet. Dlatego dziś mówiąc o tym, co się dzieje w Afganistanie, trzeba szukać afgańskich ekspertów. I to nasze, dziennikarzy, główne zadanie - podkreśliła Grondecka.