Afganistan. Były minister obrony narodowej mówi o przejęciu władzy przez talibów

- To bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. To kwestia historii Afganistanu, ostatnich 40 lat, upadku władz, interwencji radzieckiej, rządów talibów i amerykańskiej interwencji. Jest to kraj, który wymyka się prostym opisom. Oczywiście trzeba po efektach oceniać politykę i z tej perspektywy porozumienie z talibami i wycofanie wojsk amerykańskich wyglądają bardzo źle. Z pewnością należało zadbać, by przekazanie rządów talibom przez dotychczasowe władze, wyglądało inaczej i było nadzorowane przez Zachód. To miała być forma uszanowania zasad, a w rzeczywistości to nie zagrało. Skutek? Dziś obserwujemy dramatyczne sceny z lotniska, dramatyczne apele mieszkańców i mieszkanek Afganistanu - mówi WP Tomasz Siemoniak.