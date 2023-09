Afera zmiecie rząd? Dziennik "VG" ujawnił gigantyczny skandal

- Kiedy w 2020 roku wyszła na jaw moja sprawa, władze norweskie twierdziły, że to stara historia, bo wydarzyła się to w latach 80. Teraz okazuje się, że Norwegia otrzymała poważne ostrzeżenia dotyczące Kolumbii zaledwie trzy lata wcześniej. To nie jest stara historia, ale cały system, któremu nie można już ufać - mówi wzburzony 37-letni John Erik Aarsheim, który w 1988 roku został porwany z własnego domu w Kolumbii i sprzedany do adopcji w Norwegii.