Afera ze szczepieniem posła PiS. Jest decyzja o kontroli NFZ

Przypomnijmy, we wtorek media obiegła informacja, że poza kolejnością zaszczepiono niemedycznych pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród zaszczepionych miał się znaleźć m.in. poseł PiS - 47-letni Zbigniew Girzyński. Jest on zatrudniony na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Szczepienie miało miejsce w szpitalu w Ciechocinku.

A to nie jedyna kontrola wszczęta w środę. Oprócz szpitala w Ciechocinku urzędnicy przyjrzą się szczepieniom w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku.

We wtorek ujawniono, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku otrzymał nadprogramowo ponad tysiąc dawek szczepionki z krótką datą ważności. W jednej z hurtowni miało dojść do ich rozmrożenia. Po szczepionki zgłosił się włocławski szpital. Szczepienia trwały od czwartku do soboty.

- Okazało się, że część osób nienależąca do grupy zero została wskazana przez WUM jako personel niemedyczny szpitala do rejestracji w Centrum e-Zdrowia już 28 grudnia. Tego samego dnia do CEZ została przekazana lista, a pierwsze szczepienia celebrytów miały miejsce 29 grudnia ok. godziny 12 - wynika z ustaleń kontroli NFZ. W efekcie na placówkę została nałożona kara 350 tys. zł.