Afera z Tomaszem Sz. Jest wniosek o tymczasowy areszt

Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. - Oczywiście, jeśli chodzi o to zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie nikt się nie spodziewa, że teraz polskie służby będą cokolwiek robiły na terytorium Białorusi, ale chodzi o to, żeby dało to podstawę do wydania późniejszego listu gończego oraz także noty Interpolu, żeby ograniczyć sędziemu różne możliwości poruszania się - powiedział Bodnar.