Afera z Pegasusem. Tusk przypomina Kaczyńskiemu jego własne słowa

- Zawsze można z komisji śledczej uczynić albo instrument pozwalający dojść do prawdy i do ujawnienia nadużyć, przekrętów i złych rzeczy, które robi władza. Bo do tego komisja śledcza jest powołana, że tracimy zaufanie do władzy i prowadzimy śledztwo, ponieważ państwo z jakiegoś powodu nie chce ujawnić prawdy o jakiś złych rzeczach. Ale można też zrobić operetkę z komisji śledczej i takie przypadki też mieliśmy. Więc to zależy od intencji. Jeśli większość, w tym przypadku PiS, będzie chciała zrobić z tego parodię, czy groteskę, czy zablokować, zamrozić te prace - to tak, mają nadal większość w parlamencie i mogą to zrobić - powiedział Tusk.