Afera z Pegasusem. Ryszard Terlecki: nie sądzę, by opinia publiczna tym żyła

- Osobiście jestem zaszczepiony i nie miałem co do tego żadnych wątpliwości. Uważam jednak, że powinniśmy tak długo, jak długo to możliwe, unikać takich rozwiązań związanych z przymusem. Być może z jednym wyjątkiem - to znaczy z wyjątkiem służby zdrowia, która dla bezpieczeństwa pacjentów, powinna jednak w całości się zaszczepić - tłumaczył Terlecki.