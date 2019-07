Afera z "Gazetą Polską". Wyciekł "przekaz dnia" dla polityków PiS

"Gazeta Polska" wywołała oburzenie homofobicznymi naklejkami. Wszystko wskazuje na to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mają przygotowany "przekaz dnia" na pytania o akcję gazety, która otwarcie wspiera partię rządzącą.

Wszystko wskazuje na to, że Jacek Sasin nie będzie jedynym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który krytykuje "Gazetę Polską" w tej sprawie. Dziennikarz Wojciech Szacki zdradził, jaki "przekaz dnia" obowiązuje polityków PiS ws. afery naklejkowej.

"To nie nasza akcja, proszę pytać jej organizatora o co mu chodzi i czemu wybrał taka formę. Mamy tu do czynienia z jednym z tytułów prasowych, który rozdaje takie dodatki jakie chce" - czytamy na Twitterze.