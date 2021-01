Afera wokół prokuratorów. "Delegacjoza to była za czasów PO"

Nagłe delegacje prokuratorów do odległych jednostek wywołały opór. Minister Michał Wójcik przekonuje jednak, że to standardowe rozwiązanie i nie należy się w nim doszukiwać szykan wobec osób niesprzyjających władzy. - Czy przynależenie do stowarzyszenia to przymiot, który ma chronić człowieka? - pyta polityk.

Prokuratorzy niesprzyjający władzy zostali przeniesieni. Michał Wójcik twierdzi, że delegacje nie zależą do ich poglądów Źródło: PAP , Fot: Marcin Obara