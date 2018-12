Afera w wojsku. 18 zatrzymanych za kradzież paliwa

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała osiemnastu żołnierzy z jednostki w Mińsku Mazowieckim. Są oni podejrzani o kradzież paliwa wojskowego na masową skalę. ŻW już znalazła przy nich 15 tysięcy litrów.

Wszyscy zatrzymani należeli do 2 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (2 GPR) z Mińska Mazowieckiego. Funkcjonariusze Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, którzy ich zatrzymali, działali w trybie art. 308 kpk. Oznacza to, że mogli dokonać niezbędnych czynności procesowych jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa. Chodzi m. in. o przeszukanie lub oględziny.