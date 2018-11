Korupcja w wojskowej instytucji. Alkohol i wyjazdy w Alpy jako łapówki

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała sześć osób ws. ustawiania przetargów budowlanych na terenach wojskowych. W zamian za korzystne decyzje oferowali drogie alkohole, wyjazdy do austriackich kurortów z atrakcjami czy nawet 3 tys. zł w gotówce.

Zatrzymanie miało miejsce we wtorek. Żandarmi ujęli dwóch pracowników Stołecznego Zarządu Infrastruktury oraz czterech przedsiębiorców z branży budowlanej z Warszawy , Legionowa i Zamościa . Przyjmowali łapówki w zamian za korzystne decyzje dotyczące prac remontowych na obiektach wojskowych. Śledztwo w sprawie prowadzi Wojskowy Wydział Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej - podaje tvp.info.

Pułkownik w stanie spoczynku oraz ze swoją partnerką, starszym inspektorem SZI, przyjmowali korzyści majątkowe w zamian za zlecanie prac remontowo-budowlanych konkretnym firmom. Pomijając procedury Dariusz J. zlecał inwestycję, a Dorota D. natychmiast akceptowała przeprowadzone przez niego odbiory budowlane, co wywoływało wypłatę pieniędzy dla przedsiębiorców.

Jako łapówki przyjmowali gotówkę w wysokości od tysiąca do trzech tys. zł, drogie alkohole, czy wyjazdy do austriackich kurortów wraz z opłaconymi atrakcjami. 58-latek, jego wspólniczka, a także czterej mężczyźni usłyszeli zarzuty. Dariusz J. trafił do aresztu, a pozostali podejrzani zostali zwolnieni za poręczeniem majątkowym. Zastosowano wobec nich dozór policyjny. Kobieta została zawieszona w czynnościach służbowych.