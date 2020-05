Afera w Trójce. Wiceminister sprawiedliwości mówi o "rozdmuchanym zamieszaniu"

Rozumiem że pan jako zwierzchnik sprawiedliwości w Polsce wysyła do radiowej trójki swoje siły i sprawdza pan jak to wygląda zwalnianie tam dziennikarze wprowadzali przeprowadzali głosowania w ramach w ramach listy przebojów Trójki a później za to byli zwalniani jestem jednak z ciekawości obserwuje daszkiem i w ostatnich 10 godzinach i wydaje mi się że możemy wskazać się dwa Zwycięstwa tej dyskusji niewątpliwie jest nią nim rozgłos artystyczne związane z piosenką Kazika przed informacjami tej piosenki Nie zdałem większość poznała a z drugiej strony wolność słowa bo bo masz artystyczna w Polsce jest szanowana i właśnie z efektem tej Wolności jest fakt że piosenka popularna przy stoliku skupują więc z perspektywy marketingowe i został zniesiony Rozumiem że to że to żarty ale dzisiaj nie mamy pierwszego Pierwszego kwietnia Więc więc zapytam pana zdaniem to nie jest kuriozum że że piosenki znikają z listy przebojów z listy przebojów i głosowania są no anulowane w pewien sposób to źle wróży nawet w wyborów prezydenckich obraz można zapisać w postaci 100 ponieważ 10 godzin Ja nie znam szczegółów Maciek stanowisko nieużywany na to cię nigdy że stary nie oderwie ale z tego co zauważyłem to są stanowiska dyrekcji radia że miał dojść do manipulacji głosami No właśnie skoro pan wspomniał o tej o tym stanowisku to zobaczymy jakie stanowisko właśnie dyrekcji radia bo to oświadczenie rzeczywiście się pojawiło dyrekcja zarzuciła Markowi niedźwiedzkie mu manipulowanie właśnie przy kolejności piosenek na które głosowali słuchacze trójki No to takie bardzo poważne oskarżenia strona Dziennikarska mówiło zupełnie czymś innym To do czego tak naprawdę doszło w radiowej Trójce jest tajemnicą że tej relacji jest duży z powrotem jakiegoś czasu i nie czuję się na siłach No ten spór rozstrzygać najważniejsze jest to że mamy wszyscy do twórczości artystycznej Kazika i innych polskich twórców możemy polemizować zgadzać się słuchać tych utworów po zdarzeniu zamieszanie boku tej listy przebojów Trójki jest tak rozdmuchane że będzie z dowodem na to że wolność artystyczna i słowa mają się dobrze bo chyba większość osób życia publicznego o tym dzisiaj rozmawiaj patrzę państwie dopytać czy też o tym świadczą