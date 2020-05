Afera w Trójce. Polityk Tomasz Zimoch ujawnił niepokojącego SMS-a. "Zróbcie coś z tym Kazikiem"

jakieś dokumenty Widzę że trzyma w ręku Rozumiem że tam jest informacja kto dokładnie wygrał notowanie w ostatni piątek to wiadomo i tutaj nie ma żadnej manipulacji nikt wyników nie zmieniał Nie ukrywał z ogromną przewagą na terolling są sami nic nawet dochodziło to do różnicy 400 zł wygrał Kazik ze swoją piosenkę I wszyscy ci którzy wręcz zarzucają prowadzącemu czyli Markowi niedźwiedzkie mu jakąkolwiek manipulacje popełniają ogromny robią mu krzywdę a nawet naruszają jego dobra to jest typ tak uczciwy profesjonalny dziennikarz dla którego lista przebojów od dziecka Czy to twoja radio luxembourg którego słuchał czy w innych stacjach nie była całym życiem a kiedy samo tę listę program trzeci polskiego radia nie ma stworzył i był najważniejszym nie współprowadzący No to tym bardziej jest to dla niego takie takie dziecko i mówienie o jaki manipulacji jest tak ohydne jest tak obrzydliwe i to jest dopiero manipulacja jakiej dopuszcza się dyrektor Programu Trzeciego Polskiego Radia ja powiem tak w każdy piątek zamykane jest głosowanie wbrew temu co początkowo mówił dyrektor Programu Trzeciego Polskiego Radia piosenka Kazika była na liście już kłamał o 12:00 kiedy jest zamknięte głosowanie zamyka się w pewnym sensie również serwis informatyczny wtedy dziennikarzy przygotowuje kolejne utwory do wieczornej prezentacji od pół roku zdarza się że po 12:00 niektórzy jeszcze fani zwłaszcza dotyczy to jakiegoś jednego utworu czy kilku piosenek głosują Co oczywiście nie jest brane pod uwagę i takie wpisy one są usuwane ale nie ma żadnego znaczenia jeśli chodzi o liczenie głosów więc dyrektor kowalczewski kiedy usłyszał wieczorem że są listy przebojów w tym nadawaniu została piosenka Kazika wysłał sms-a do dyrektora redakcji i do kierownika redakcji muzycznej Programu Trzeciego sms-a o treści Zróbcie coś z tym Kazikiem bo pan u nas Szczerze ja nie słyszałem tych informacji o których pan teraz mówi Rozumiem że pan od kolegów z polskiego radia w którym pan wcześniej pracował to informacyjną i teraz mam zdradza nie Ja rozmawiałem z Markiem nie dzieckiem Znam doskonale sprawę Opowiedział mi o wszystkim A ponieważ z Markiem niemieckim pracowałem Polskiego Radia przed laty a później i on i ja przenieśliśmy się do Warszawy znamy się bardzo długo Więc przy okazji kolejne zarzuty nieprawdziwy zwłaszcza posłów pis-u Marek Niedźwiecki nie został zatrudniony w polskim radiu w stanie wojennym i Był pracownikiem Polskiego Radia od 1 maja 1978 roku później na prośbę Andrzeja Turskiego został Ściągnięty do Warszawy Co mu zabroniła do tej 22:00 tych sms-ów bo to jest bardzo ciekawe co pan się dowiedział od Marka niedźwieckiego opowiedzieć liczenie sms-ów zakończyło się o 12:00 400 głosów przewagi piosenka Kazika nad drogą drogi czyli narty piosenką Rolling Stonesów która została sklasyfikowana na drugim miejscu nadgorliwiec służalec aparatczyk dyrektor Programu Trzeciego po zakończeniu trójki i przesyła sms-a Zróbcie coś z tym Kazikiem No i zaczynam dochodzą wysyła tego sms-a do Marka niedźwieckiego czy do kogoś innego Piotr Metz kontaktuje się z Markiem niedźwiedź kim to ciekawe czy elementy nawet nie wiedział o co chodzi dzwoni i kontaktuję się ze mną nie tak mniej więcej sprawa wygląda Następnego dnia Marek prowadzi Niedźwiecki a przy okazji pokażę coś takiego murem za Markiem Bądźmy bądźmy wszyscy Marek Niedźwiecki prowadzi swoje program jednocześnie on a także osoby które w nim współpracowały dostają drogą mailową pismo od Kowalczewskiego chodzi o 4 osoby o Halinkę Wachowicz Wachowiak o Mariusza owczarka o Bartosz Agila i o Marka niedźwieckiego by podpis Nazwijmy to taką lojalkę że dokonano manipulacji nikt tych osób oczywiście tego nie zrobił bo żadnej ma nic nie było i rozpoczyna się kolejna historia Najpierw to oświadczenie kłamliwe