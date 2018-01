Afera w sprawie palca dziennikarza Wyborczej. Poruszył nim dwóch komendantów i obraził żandarma

- Był to akt obywatelskiego sprzeciwu wobec nagminnych w tamtym okresie przypadków nadużywania uprawnień pojazdów uprzywilejowanych w kolumnach rządowych, zwłaszcza MON i osobiście Antoniego Macierewicza - tak Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej tłumaczy głośną awanturę z żandarmami. Nie chciał przepuścić konwoju słowackiego ministra obrony.

Tyle, że kierujący kolumną żandarm ppor. Bogdan Kuzior twierdzi, że zbuntowany kierowca pokazał mu fucka. A to już zmienia sytuację oskarżonego. Grozi mu już nie mandat, ale nawet do roku więzienia. - Bujda. Jeśli koronnym dowodem miałby być zapis z monitoringu, to ledwo widać na nim mój samochód, a co dopiero mój palec - komentuje Czuchnowski.