Afera w PGZ. Zatrzymana urzędniczka jest dyrektorem w państwowej spółce

Była urzędniczka MON - Agnieszka M., zatrzymana przez CBA razem z zaufanym człowiekiem Antoniego Macierewicza - Bartłomiejem M. nadal pracuje na dyrektorskim stanowisku w państwowej instytucji. I nadal pobiera dyrektorską pensję. Według śledczych, grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

Działała razem z Bartłomiejem M.

- Postawiliśmy jej dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy działania wspólnie i w porozumieniu z Bartłomiejem M. Chodzi o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego i działanie na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w związku z zawartą przez tę spółkę umową szkoleniową. Szkoda wyrządzona tymi działaniami szacowana jest na 491 tys. zł. Drugi zarzut dotyczy przekroczenia uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego w związku z organizacją wystawy pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Wystawa się nie odbyła. W sprawie Agnieszki M. nie było wniosku o tymczasowe aresztowanie. Prokurator zadecydował, że wystarczającymi środkami będzie dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych. Kwota poręczenia została wpłacona. Za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności – mówi WP rzecznik prokuratury w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel.

Agnieszka M. to była urzędniczka departamentu edukacji, kultury i dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej. W resorcie zajmowała się m.in. organizacją wystaw. Z wykształcenia jest prawnikiem. W 2014 roku z list Prawa i Sprawiedliwości bez powodzenia kandydowała do rady powiatu kaliskiego. Rok później z list PiS próbowała dostać się do Sejmu. Również bezskutecznie.